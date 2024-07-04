Сильные ливни и град могут нарушить жизнеобеспечение четырех регионов СФО

По оценке экспертов МЧС, в Туве ожидаются сильные ливни, грозы с крупным градом, а также шквалистое усиление ветра местами до 25 метров в секунду. На территории Кузбасса прогнозируются ливни, грозы, град и шквал до 25 метров в секунду и более. Томскую область ждут очень сильные дожди, грозы, крупный град и усиление ветра до 22 метров в секунду. В Иркутской области возможны сильные ливни, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.