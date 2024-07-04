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Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

БРЯНСК, 4 июля. /ТАСС/. Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Источник: РИА "Новости"

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Клинцовским и Трубчевским районами силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Губернатор уточнил, что на месте работают оперативные службы.