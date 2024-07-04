На представителя правительства Франции напали перед выборами

Газета Parisien пишет, что Приска Тевено сопровождали ее заместитель Виржини Ланло и два активиста. Ланло и одного активиста избили самокатом, они оба госпитализированы. По подозрению в нападении задержаны четыре человека, только один из них совершеннолетний. Приска Тевено подала жалобу в полицейский участок.