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На представителя правительства Франции напали перед выборами

Несколько человек напали на представителя правительства Франции Приску Тевено и активистов президентской партии «Возрождение», когда те расклеивали плакаты в департаменте О-де-Сен перед вторым туром парламентских выборов в стране, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Источник: AP 2023

«Вечером кандидат Приска Тевено и члены ее предвыборной команды подверглись нападению со стороны четырех человек в коммуне Медон, когда расклеивали предвыборные плакаты. Насилию и запугиванию нет места в нашей демократии», — сообщил Атталь в соцсети X.

Газета Parisien пишет, что Приска Тевено сопровождали ее заместитель Виржини Ланло и два активиста. Ланло и одного активиста избили самокатом, они оба госпитализированы. По подозрению в нападении задержаны четыре человека, только один из них совершеннолетний. Приска Тевено подала жалобу в полицейский участок.

По данным BFM TV, в нападении участвовали около 15 человек. Собеседник издания Le Figaro сообщил, что один из помощников Тевено получил травму руки. Прокуратура начала расследование. Мотивы не уточняются.