На представителя правительства Франции напали перед выборами

«Вечером кандидат Приска Тевено и члены ее предвыборной команды подверглись нападению со стороны четырех человек в коммуне Медон, когда расклеивали предвыборные плакаты. Насилию и запугиванию нет места в нашей демократии», — сообщил Атталь в соцсети X.
Газета Parisien пишет, что Приска Тевено сопровождали ее заместитель Виржини Ланло и два активиста. Ланло и одного активиста избили самокатом, они оба госпитализированы. По подозрению в нападении задержаны четыре человека, только один из них совершеннолетний. Приска Тевено подала жалобу в полицейский участок.
По данным BFM TV, в нападении участвовали около 15 человек. Собеседник издания Le Figaro сообщил, что один из помощников Тевено получил травму руки. Прокуратура начала расследование. Мотивы не уточняются.