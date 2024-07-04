РФ уничтожила технику ВСУ.
Российские военные уничтожили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) MLRS, используя ракетный комплекс «Искандер», как сообщает американский журнал National Interest. Эта потеря.
«Украинские военные потеряли значимую систему вооружения, M270 MLRS. В результате российского удара», — отмечается в публикации журнала.
Минобороны России ранее заявило о точечном поражении РСЗО MLRS в районе Шевченково. По их данным, позиция пусковой установки была обнаружена операторами беспилотника и отслежена до места хранения с техникой и персоналом. В результате ракетного удара «Искандер-М» были уничтожены не только пусковая установка, но и сопутствующие транспортно-заряжающие машины и грузовики. Эффективность удара была подтверждена средствами объективного контроля.