NI: потеря РСЗО MLRS стала значительной потерей для ВСУ

Минобороны России ранее заявило о точечном поражении РСЗО MLRS в районе Шевченково. По их данным, позиция пусковой установки была обнаружена операторами беспилотника и отслежена до места хранения с техникой и персоналом. В результате ракетного удара «Искандер-М» были уничтожены не только пусковая установка, но и сопутствующие транспортно-заряжающие машины и грузовики. Эффективность удара была подтверждена средствами объективного контроля.