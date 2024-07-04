Экипажи истребителей Су-34 ударили по замаскированной технике и живой силе ВСУ

Российские военнослужащие поразили противника неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250, оснащенными универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи истребителей Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.
«Работаем и днем, и ночью, работы много. Наши бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции бьют врага везде. Враг бежит, боится этих бомб, потому что они их достанут везде, без разницы в каких они находятся укрытиях. Летчики наши высоко мотивированны, заряжены только на победу. И, соответственно, враг будет разбит и победа будет за нами», — подчеркнул инженер авиационной службы эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Денис.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 находятся на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.
Ранее, 4 июня, сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.