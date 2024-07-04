Экипажи истребителей Су-34 ударили по замаскированной технике и живой силе ВСУ

«Работаем и днем, и ночью, работы много. Наши бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции бьют врага везде. Враг бежит, боится этих бомб, потому что они их достанут везде, без разницы в каких они находятся укрытиях. Летчики наши высоко мотивированны, заряжены только на победу. И, соответственно, враг будет разбит и победа будет за нами», — подчеркнул инженер авиационной службы эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Денис.