Минобороны сообщило о поражении «Буком» снарядов HIMARS на южнодонецком направлении

Отмечается, что для ЗРК «Бук» не существует целей, которые невозможно поразить. Комплекс ПВО в круглосуточном режиме сканирует небо на расстоянии 100 километров. Одна из приоритетных и сложных целей для ПВО — снаряды реактивных систем залпового огня «Хаймарс» американского производства. Они летят быстро и очень высоко, к тому же у них сверхнизкая радиолокационная заметность, обнаружить и поразить такую цель сложнее всего. Также отмечается, что ракет у зенитчиков в достатке, доставку ракет в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.