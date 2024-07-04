Минобороны сообщило о поражении «Буком» снарядов HIMARS на южнодонецком направлении

«Расчеты зенитных ракетных комплексов “Бук” подразделений противовоздушной обороны группировки войск “Восток” уничтожили несколько снарядов РСЗО HIMARS в ходе несения боевого дежурства на южнодонецком направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для ЗРК «Бук» не существует целей, которые невозможно поразить. Комплекс ПВО в круглосуточном режиме сканирует небо на расстоянии 100 километров. Одна из приоритетных и сложных целей для ПВО — снаряды реактивных систем залпового огня «Хаймарс» американского производства. Они летят быстро и очень высоко, к тому же у них сверхнизкая радиолокационная заметность, обнаружить и поразить такую цель сложнее всего. Также отмечается, что ракет у зенитчиков в достатке, доставку ракет в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.
В военном ведомстве отметили, что для защиты от БПЛА на «Бук» зачастую устанавливают металлические конструкции, которые защищают боекомплект от ударов с воздуха.
«Такая защита зарекомендовала себя с положительной стороны. Очень эффективна. Благодаря этому машину можно спасти без малейшего ущерба. Обстрелы со стороны противника производятся ежедневно. Отбиваем их атаки, максимально поражаем цели. Без проблем поражаем “Хаймарс”, захватываем его и на большом расстоянии поражаем», — делится артиллерист, его цитирует военное ведомство.