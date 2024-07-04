Ракетный комплекс «Витязь» одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS

По словам военнослужащего, цель была успешно захвачена на дальности порядка 90 километров, ракетный комплекс вел устойчивое сопровождение и нанес поражение цели на дальности порядка 70 километров от места дислокации установки. С момента обнаружения до поражения цели в штатной работе ракетный комплекс тратит не более 8 секунд, а в условиях специфики местности в зоне СВО это время составляет от 1,5 до 3 секунд, вне зависимости от режима работы установки: автоматического или при участии оператора.