Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина атаковала Тамбовскую область беспилотниками

В Тамбовской области был зафиксирован прилет двух украинских беспилотников, они были уничтожены силами российской армии. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров.

ВС РФ предотвратили атаку украинских БПЛА на Тамбовскую область, заявил Максим Егоров.

В Тамбовской области был зафиксирован прилет двух украинских беспилотников, они были уничтожены силами российской армии. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров.

«Сегодня в районе 4:00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА», — пишет Егоров в своем telegram-канале. Он добавил, что оба дрона были уничтожены средствами ПВО, жертв и разрушений не было выявлено.

Ранее четыре украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область. Все они были уничтожены средствами ПВО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.