Украина атаковала Тамбовскую область беспилотниками

ВС РФ предотвратили атаку украинских БПЛА на Тамбовскую область, заявил Максим Егоров.
В Тамбовской области был зафиксирован прилет двух украинских беспилотников, они были уничтожены силами российской армии. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров.
«Сегодня в районе 4:00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА», — пишет Егоров в своем telegram-канале. Он добавил, что оба дрона были уничтожены средствами ПВО, жертв и разрушений не было выявлено.
Ранее четыре украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область. Все они были уничтожены средствами ПВО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.