Губернатор Тамбовской области сообщил об уничтожении двух БПЛА в регионе

«Сегодня в районе четырех часов утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА. Оба уничтожены», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Егоров отметил, что погибших в результате атаки нет, разрушения также отсутствуют. Ситуация находится под контролем, добавил губернатор.
Ранее, 28 июня, Егоров сообщил, что в Тамбовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата на нефтебазу произошло возгорание. Отмечалось, что прилет на нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе был зафиксирован в 4:35 утра. Пострадавших не было. Позднее в этот же день сообщили о ликвидации открытого горения резервуара на территории магистрального нефтепровода «Дружба».
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.