Губернатор Тамбовской области сообщил об уничтожении двух БПЛА в регионе

Ранее, 28 июня, Егоров сообщил, что в Тамбовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата на нефтебазу произошло возгорание. Отмечалось, что прилет на нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе был зафиксирован в 4:35 утра. Пострадавших не было. Позднее в этот же день сообщили о ликвидации открытого горения резервуара на территории магистрального нефтепровода «Дружба».