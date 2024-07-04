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Губернатор Тамбовской области сообщил об уничтожении двух БПЛА в регионе

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Тамбовской области. Об этом 4 июля сообщил губернатор региона Максим Егоров.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в районе четырех часов утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА. Оба уничтожены», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Егоров отметил, что погибших в результате атаки нет, разрушения также отсутствуют. Ситуация находится под контролем, добавил губернатор.

Ранее, 28 июня, Егоров сообщил, что в Тамбовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата на нефтебазу произошло возгорание. Отмечалось, что прилет на нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе был зафиксирован в 4:35 утра. Пострадавших не было. Позднее в этот же день сообщили о ликвидации открытого горения резервуара на территории магистрального нефтепровода «Дружба».

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.