В Хабаровске задержан ранее судимый псевдополицейский

Полиция Хабаровска при поддержке бойцов Росгвардии задержала гражданина, незаконно использовавшего атрибутику и форму МВД России. В автомобиле мужчины обнаружен охолощенный аналог пистолета Макарова и баллончик с перцовой смесью, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ранее в полицию обратился местный житель, который сообщил, что у него произошёл конфликт с незнакомыми ему мужчинами, один из которых носил полицейскую форму. Потерпевший рассказал, что он арендовал квартиру в Хабаровске и недавно у него с собственницей недвижимости возникли разногласия по вопросам платы.
— Урегулировать возникшие проблемы женщина попросила своего 29-летнего сожителя, ранее судимого за кражу, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю. — Мужчина, не являясь сотрудником полиции, незаконно одел форму МВД России и вместе с двумя знакомыми поехал на встречу с потерпевшим. В ходе конфликта злоумышленник применил перцовый баллончик, а также угрожал предметом, похожим на пистолет. Задержанный полицией гражданин рассказал, что в органах внутренних дел никогда не служил, а форменное обмундирование приобрел в магазине. Сотрудники УМВД также установили личности приятелей рецидивиста, принимаются меры к их задержанию.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 330 Уголовного кодекса Российской Федерации «Самоуправство», предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — прокомментировал в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю. — Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.