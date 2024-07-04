В Хабаровске задержан ранее судимый псевдополицейский

Полиция Хабаровска при поддержке бойцов Росгвардии задержала гражданина, незаконно использовавшего атрибутику и форму МВД России. В автомобиле мужчины обнаружен охолощенный аналог пистолета Макарова и баллончик с перцовой смесью, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Ранее в полицию обратился местный житель, который сообщил, что у него произошёл конфликт с незнакомыми ему мужчинами, один из которых носил полицейскую форму. Потерпевший рассказал, что он арендовал квартиру в Хабаровске и недавно у него с собственницей недвижимости возникли разногласия по вопросам платы.