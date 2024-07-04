Спасатели МЧС Хабаровского края нашли пропавших на реке Поди рыбаков

Напомним, ранее родственники заявили в полицию о том, что 23 июня шесть приятелей на двух автомобилях отправились на рыбалку на реку Поди в районе села Арсеньево Нанайского района и в назначенный срок домой не вернулись. Вчера около полудня на их поиски вылетел вертолёт МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями и медиком.

В 16.30 3 июля пропавших граждан нашли, к ним по спусковому устройству спустился спасатель и выяснил, что это те самые потерявшиеся мужчины. В медицинской помощи рыбаки не нуждались. Оказалось, что их от дороги отрезала поднявшаяся из-за паводка река. Туристов подняли на борт вертолета и доставили в город.



В МЧС отметили, что сейчас на реках Нанайского района в результате дождевого паводка произошёл резкий подъем уровней воды. Спасатели попросили граждан не выходить на водные объекты и воздержаться от поездок на природу.