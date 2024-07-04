CNN: Израиль и ХАМАС близки к сделке о прекращении огня

Израиль и ХАМАС готовы приступить к детальным переговорам об освобождении заложников, пишет CNN.
Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет CNN, ссылаясь на израильский источник, знакомый с ходом переговоров.
«Израиль и ХАМАС, по всей видимости, находятся на грани заключения рамочного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников», — говорится в статье. Источник объяснил, что, по мнению израильских официальных лиц, последний ответ ХАМАС даст возможность обеим сторонам конфликта приступить к детальным переговорам. Однако для этого сначала необходимо получить согласие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Офис премьера Израиля и израильская разведывательная служба «Моссад» ранее выпустили совместное сообщение, в котором упоминалось о получении ответа от ХАМАС на предложение касательно обмена заложниками, доставленного через посредников. До этого, 31 мая, президент США Джо Байден представил условия нового плана, направленного на мирное разрешение ситуации в Газе.
11 июня ХАМАС вместе с группировкой «Исламский джихад» заявили о передаче своего ответа на мирную инициативу посредникам из Катара и Египта, выразив готовность к положительным шагам ради достижения договоренности о прекращении военных действий. Соединенные Штаты, Катар и Египет подтвердили получение отклика на предложение о прекращении огня и заявили о намерении продолжить посредническую работу для достижения соглашения между конфликтующими сторонами.