CNN: Израиль и ХАМАС близки к сделке о прекращении огня

11 июня ХАМАС вместе с группировкой «Исламский джихад» заявили о передаче своего ответа на мирную инициативу посредникам из Катара и Египта, выразив готовность к положительным шагам ради достижения договоренности о прекращении военных действий. Соединенные Штаты, Катар и Египет подтвердили получение отклика на предложение о прекращении огня и заявили о намерении продолжить посредническую работу для достижения соглашения между конфликтующими сторонами.