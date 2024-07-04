В Иркутской области задержали подозреваемого по делу об отравлении 30 человек

Ранее в Братске произошло массовое отравление горожан, включая детей, после посещения кафе Mexiko. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что более 30 человек, в том числе восемь детей, госпитализированы с признаками гастроэнтерита и сальмонеллеза. В связи с этим СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также Роспотребнадзор проводил исследование, взяв пробы из кафе для анализа. Деятельность самого заведения была временно приостановлена.