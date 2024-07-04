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Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА над тремя регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территориями Брянской, Белгородской и Тамбовской областей. Об этом 4 июля сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Тамбовской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Клинцовским и Трубчевским районами. Пострадавших и разрушений не было.

Тогда же губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата в регионе. Он отметил, что погибших в результате атаки нет, разрушения также отсутствуют.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.