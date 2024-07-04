В Новосибирске расследуют дело олимпийского чемпиона Андрея Перлова

Продолжается расследование уголовного дела в отношении экс-гендиректора ФК «Новосибирск». 62-летнего Андрея Перлова обвиняют в крупном мошенничестве.
По версии следствия, он похитил около 960 тысяч, которые клубу выделил Минспорта региона. Речь о возможных махинациях с арендой футбольных полей.
Адвокат Перлова рассказал «Коммерсантъ», что подзащитному дважды поступало предложение заключить контракт с минобороны РФ для участие в спецоперации. Мужчина отказался.
Напомним, легкоатлет Андрей Перлов завоевал золотую медаль Олимпиады в 1992.