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Украина атаковала три региона России за ночь

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили четыре беспилотника ВСУ над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

ПВО РФ сбила четыре беспилотника за ночь.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили четыре беспилотника ВСУ над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

«В течение ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Тамбовской области», — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале военного ведомства.

ВСУ не раз пытались атаковать беспилотниками территории РФ. Так, 28 июня, в Тамбовской области из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза.