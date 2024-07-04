Украина атаковала три региона России за ночь

«В течение ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Тамбовской области», — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале военного ведомства.