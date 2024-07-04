В Новосибирске водитель тягача выпал из кабины на Димитровском мосту

ДТП произошло в ночь на 4 июля. По информации ГИБДД, водитель большегрузного автомобиля «МАЗ» с прицепом, двигавшийся по Димитровскому мосту со стороны улицы Большой в направлении улицы Фабричной, не справился с управлением. Напротив дома № 3 по улице Ясный берег мужчина наехал на бетонные блоки, установленные в месте проведения ремонтных работ.
В результате столкновения водитель грузовика пострадал и был доставлен в медицинское учреждение. По сообщениям очевидцев, после наезда на препятствие мужчина выпал из кабины тягача.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске пассажирка иномарки погибла в жестком столкновении с автобусом. Редакция также писала о том, что в Новосибирске поезд насмерть сбил 25-летнюю девушку.
Егор САФРОНОВ.