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В Новосибирске водитель тягача выпал из кабины на Димитровском мосту

В Новосибирске тягач врезался «МАЗ» в бетонные блоки на Димитровском мосту — водитель выпал из кабины. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

ДТП произошло в ночь на 4 июля. По информации ГИБДД, водитель большегрузного автомобиля «МАЗ» с прицепом, двигавшийся по Димитровскому мосту со стороны улицы Большой в направлении улицы Фабричной, не справился с управлением. Напротив дома № 3 по улице Ясный берег мужчина наехал на бетонные блоки, установленные в месте проведения ремонтных работ.

В результате столкновения водитель грузовика пострадал и был доставлен в медицинское учреждение. По сообщениям очевидцев, после наезда на препятствие мужчина выпал из кабины тягача.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске пассажирка иномарки погибла в жестком столкновении с автобусом. Редакция также писала о том, что в Новосибирске поезд насмерть сбил 25-летнюю девушку.

Егор САФРОНОВ.