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Частный дом загорелся в селе Новолуговое под Новосибирском

Открытое горение уже ликвидировали.

Источник: Комсомольская правда

4 июля в селе Новолуговое под Новосибирском произошло ЧП. Там загорелся частный дом. На месте пожара работают сотрудники МЧС.

— В 09:10 первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, в 09:47 ликвидировали открытое горение на площади порядка 100 квадратных метров, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала о крупном пожаре в Ленинском районе Новосибирска. Там загорелся частный дом на улице Пушкарева. Причину возгорания установит экспертиза.

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