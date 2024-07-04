Частный дом загорелся в селе Новолуговое под Новосибирском

4 июля в селе Новолуговое под Новосибирском произошло ЧП. Там загорелся частный дом. На месте пожара работают сотрудники МЧС.
— В 09:10 первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, в 09:47 ликвидировали открытое горение на площади порядка 100 квадратных метров, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Ранее КП-Новосибирск писала о крупном пожаре в Ленинском районе Новосибирска. Там загорелся частный дом на улице Пушкарева. Причину возгорания установит экспертиза.