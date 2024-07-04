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Двоих детей сбили на пешеходном переходе в Ангарске

Авария произошла днём 3 июля на улице Ленина в Ангарске.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали двое детей. Авария произошла днём 3 июля на улице Ленина в Ангарске.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, дорожные инспекторы установили, что 64-летняя женщина за рулём автомобиля «Чери» с московскими номерами допустила наезд на девочек в возрасте 3 года и 13 лет, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия обе девочки получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.