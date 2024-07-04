Двоих детей сбили на пешеходном переходе в Ангарске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, дорожные инспекторы установили, что 64-летняя женщина за рулём автомобиля «Чери» с московскими номерами допустила наезд на девочек в возрасте 3 года и 13 лет, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия обе девочки получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение.