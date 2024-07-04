Politico: Байдену пришлось пройти медобследование после дебатов с Трампом

«Байден в среду вечером сообщил более чем 20 губернаторам-демократам на закрытой встрече, что он прошел медицинское обследование после дебатов на прошлой неделе и чувствует себя хорошо», — рассказали газете Politico три человека, осведомленные о ходе обсуждения. По их словам, сама встреча с президентом была организованна из-за опасений по поводу его здоровья и «политической жизнеспособности».