Минобороны сообщило об уничтожении МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево

«Расчетом ОТРК “Искандер” ВС РФ был нанесен ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. В результате удара уничтожен боевой самолет ВСУ МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы», — сообщили там.
Минобороны России также опубликовало кадры объективного контроля уничтожения авиационной техники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.
2 июля российское оборонное ведомство сообщило о том, что ракетный удар «Искандера» привел к уничтожению на аэродроме Миргород пяти действующих и повреждению двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27. Спустя сутки, 3 июля, вновь был нанесен результативный удар, на аэродроме Полтава были уничтожены боевой вертолет ВСУ Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.