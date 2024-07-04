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Минобороны сообщило об уничтожении МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Расчет «Искандера» ракетным ударом уничтожил МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетом ОТРК “Искандер” ВС РФ был нанесен ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. В результате удара уничтожен боевой самолет ВСУ МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы», — сообщили там.

Минобороны России также опубликовало кадры объективного контроля уничтожения авиационной техники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

2 июля российское оборонное ведомство сообщило о том, что ракетный удар «Искандера» привел к уничтожению на аэродроме Миргород пяти действующих и повреждению двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27. Спустя сутки, 3 июля, вновь был нанесен результативный удар, на аэродроме Полтава были уничтожены боевой вертолет ВСУ Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.