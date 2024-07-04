Минобороны сообщило об уничтожении МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево

2 июля российское оборонное ведомство сообщило о том, что ракетный удар «Искандера» привел к уничтожению на аэродроме Миргород пяти действующих и повреждению двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27. Спустя сутки, 3 июля, вновь был нанесен результативный удар, на аэродроме Полтава были уничтожены боевой вертолет ВСУ Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.