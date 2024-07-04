Жительница Челябинской области погибла в ночном пожаре

Возгорание произошло в поселке Чапаевский в Златоусте сегодня, 4 июля.
На улице Литейная горел частный дом, а также надворные постройки. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали, что на место для тушения пожара выезжали 19 человек личного состава Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона и четыре единицы спецтехники.
По данным ведомства, при пожаре погибла 74-летняя женщина. Кроме того, в ведомстве сообщили предварительную причину возгорания. Оно могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки.