Жительница Челябинской области погибла в ночном пожаре

На улице Литейная горел частный дом, а также надворные постройки. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали, что на место для тушения пожара выезжали 19 человек личного состава Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона и четыре единицы спецтехники.