Украина нарастила свои силы на двух направлениях

«После нашего активного и успешного наступления как на харьковском направлении, так и в районе Часова Яра, противник либо с перепугу, либо по требованию своих “хозяев” из Штатов нарастил группировку на обоих направлениях», — заявил Гагин. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что у украинской армии стоит задача удержать любыми способами Волчанск.