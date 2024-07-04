В столичном УВД опровергли информацию о погибших в драке в Сергелийском районе. Видео

По информации правоохранителей, 3 июля в 23:00 на массиве Куйлюк-5, расположенном в Сергелийском районе, произошла ссора между несколькими гражданами, которая переросла в драку. В ней участвовали шесть человек, которые ранее были знакомы друг с другом.
В результате трое участников конфликта обратились за медицинской помощью. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное. Погибших и тяжело пострадавших нет..
По данному факту следственный отдел ОВД Сергелийского района возбудил дело по статье 277 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Ведется расследование.