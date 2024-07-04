Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столичном УВД опровергли информацию о погибших в драке в Сергелийском районе. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В сети распространилось видео уличной драки, которая произошла минувшей ночью в Сергелийском районе. Очевидцы сообщали о двух погибших. В столичном УВД прокомментировали происшествие, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации правоохранителей, 3 июля в 23:00 на массиве Куйлюк-5, расположенном в Сергелийском районе, произошла ссора между несколькими гражданами, которая переросла в драку. В ней участвовали шесть человек, которые ранее были знакомы друг с другом.

В результате трое участников конфликта обратились за медицинской помощью. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное. Погибших и тяжело пострадавших нет..

По данному факту следственный отдел ОВД Сергелийского района возбудил дело по статье 277 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Ведется расследование.