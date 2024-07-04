Распылившего газ из баллончика в ТЦ хулигана ищут полицейские в Иркутске

Полицейские разыскивают мужчину, который распылил газовый баллончик в лицо женщины. Известно, что происшествие произошло в одном из ТЦ Иркутска 3 июля. Женщина выходила из туалета, когда мужчина внезапно брызнул в нее. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.
— Пострадавшая отмечает, что каких-либо конфликтных ситуаций с ним или другими посетителями торгового центра у нее не возникало, — пояснили оперативники.
Сейчас врачи выясняют, какой вред был нанесен здоровью сибирячки. А полицейские ведут поиски хулигана. Правоохранители призывают молодого человека, самостоятельно прийти в отдел полиции № 5.