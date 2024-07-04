Боец ВСУ решился на побег благодаря примеру угнавшего танк сослуживца

«22-го числа [июня] в 3−3:15 ночи меня вывезли на позицию, оставили там и сказали, что меня должен кто-то забрать. В итоге меня оставили, уехали. Никто меня не встретил, я стоял и не знал, что мне делать. Вспомнил видео, как украинский солдат на танке приехал к русским и сдался. Я подумал, мол, чем я хуже», — заявил Прудников. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что тоже хочет жить, поэтому сложил оружие и сдался в плен ВС РФ.