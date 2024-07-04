В Башкирии пьяный мужчина сел за руль и переехал свою маму насмерть

ДТП произошло 30 июня в селе Тунгатарово Учалинского района, сообщает «Учалинский вестник». 38-летний местный житель выпивал вечером и решил сесть за руль. Мать пыталась вырвать ключи из замка зажигания и остановить от необдуманного шага сына, но тот оттолкнул женщину, а потом переехал ее прямо у ворот. Даже не остановившись, он направился в другой двор, где продолжил употреблять алкоголь.