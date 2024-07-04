В Омске будут судить водителя, из-за которого умер таксист

Установлено, что обвиняемый рано утром выпил крепкий алкоголь и пиво, после чего решил поехать на «Ладе Гранта» на кладбище, где похоронены его родственники. Омич двигался по 1-й Трамвайной, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Водитель «Лады Калины» получил тяжкие телесные повреждения и через два дня скончался в больнице. Пассажир этой же машины травм не получил.