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Российский сухогруз на неделю застрял у берегов Стамбула

Прибывший из России сухогруз Lady Ayana спустя неделю сняли с мели у берегов Стамбула. Об этом говорится в пресс-релизе генерального управления береговой охраны Турции.

Российский сухогруз сняли с мели и провели оценку ущерба судна.

Прибывший из России сухогруз Lady Ayana спустя неделю сняли с мели у берегов Стамбула. Об этом говорится в пресс-релизе генерального управления береговой охраны Турции.

«Севший на мель 28 июня сухогруз Lady Ayana отбуксирован в безопасное место», — говорится в пресс-релизе береговой охраны. Информацию передает РИА Новости. Перед тем, как начать эту операцию, водолазы провели оценку ущерба судна.

Следовавший из России с грузом пшеницы 169-метровый сухогруз Lady Ayana сел на мель 28 июня у берегов района Ешилкей в Мраморном море. Министерство транспорта Турции оперативно отреагировало на происшествие, направив буксир и катер для оказания помощи судну, плавающему под флагом Барбадоса, и эвакуации его экипажа, пишет «Национальная служба новостей».