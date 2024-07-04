Российский сухогруз на неделю застрял у берегов Стамбула

Следовавший из России с грузом пшеницы 169-метровый сухогруз Lady Ayana сел на мель 28 июня у берегов района Ешилкей в Мраморном море. Министерство транспорта Турции оперативно отреагировало на происшествие, направив буксир и катер для оказания помощи судну, плавающему под флагом Барбадоса, и эвакуации его экипажа, пишет «Национальная служба новостей».