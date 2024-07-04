Две девушки заблудились в лесу Ленобласти после похода на болото за морошкой

Поход в лес едва не закончился трагедией для двоих жителей Ленобласти. Сначала они искали грибы, однако поиск не увенчался успехом. Тогда девушки решила заехать на болото, где растет морошка. Место нашли быстро, а вот ягоду не сразу, но все же удалось собрать несколько корзинок. А когда грибники начали выходить из леса, то не сразу пошли по верному пути и заблудились. Об этом одна из девушек рассказала в группе «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте».
— Лес незнакомый, но вроде было понятно, куда идти к машине. Но на деле все оказалось не так просто. Пошли вообще в другую сторону. Я даже немного запаниковала, поскольку ночевать на болоте совсем не хотелось. Поплутали, конечно, — поделилась женщина.
Но ее подруга паниковать не стала и успокоила другую грибницу. Спустя время им все же удалось выйти к машине. Кстати, собрали женщины примерно три литра морошки.