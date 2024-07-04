Две девушки заблудились в лесу Ленобласти после похода на болото за морошкой

Поход в лес едва не закончился трагедией для двоих жителей Ленобласти. Сначала они искали грибы, однако поиск не увенчался успехом. Тогда девушки решила заехать на болото, где растет морошка. Место нашли быстро, а вот ягоду не сразу, но все же удалось собрать несколько корзинок. А когда грибники начали выходить из леса, то не сразу пошли по верному пути и заблудились. Об этом одна из девушек рассказала в группе «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте».