АО «Пермметалл» оштрафовали за переломы ног у работника

В марте 2024 года в результате происшествия на производстве работнику АО «Пермметалл» причинены тяжкие телесные повреждения в виде сложного перелома обеих ног. Как установила прокуратура, причиной произошедшего явилось нарушение работодателем требований законодательства об охране труда. В частности, при производстве не обеспечивался контроль со стороны лиц, ответственных за технику безопасности промышленного процесса, не соблюдались правила безопасности и технологические условия при работе с грузами, нарушались производственные инструкции для отдельных категорий специалистов и прочее.