Губернатор Ставропольского края сообщил о падении двух беспилотников в регионе

Тогда же губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Клинцовским и Трубчевским районами. Пострадавших и разрушений не было. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров также заявил, что силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата в регионе. Он отметил, что погибших в результате атаки нет, разрушения отсутствуют.