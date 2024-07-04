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Губернатор Ставропольского края сообщил о падении двух беспилотников в регионе

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали в селе Московском Ставропольского края. Об этом в четверг, 4 июля, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня утром в селе Московском Изобильненского округа упали два беспилотника. Инфраструктура не пострадала», — написал он в Telegram-канале.

Владимиров подчеркнул, что все системы работают в обычном режиме, и призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями.

Тогда же губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Клинцовским и Трубчевским районами. Пострадавших и разрушений не было. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров также заявил, что силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата в регионе. Он отметил, что погибших в результате атаки нет, разрушения отсутствуют.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.