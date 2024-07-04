Губернатор Ставропольского края сообщил о падении двух беспилотников в регионе

«Сегодня утром в селе Московском Изобильненского округа упали два беспилотника. Инфраструктура не пострадала», — написал он в Telegram-канале.
Владимиров подчеркнул, что все системы работают в обычном режиме, и призвал жителей сохранять спокойствие.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями.
Тогда же губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Клинцовским и Трубчевским районами. Пострадавших и разрушений не было. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров также заявил, что силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата в регионе. Он отметил, что погибших в результате атаки нет, разрушения отсутствуют.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.