Двое маленьких детей попали в больницу после ДТП с внедорожником под Мяделем

Говорится, что водитель автомобиля неправильно выбрала скорость и на закруглении дороги влево не справилась с управлением. По указанной причине, внедорожник слетел в правый по ходу движения кювет и перевернулся. В результате аварии травмы получили годовалый и пятилетний мальчики. Они были доставлены в больницу. Установлено, что пятилетний ребенок находился в авто на заднем сидении без детского удерживающего устройства.