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Двое маленьких детей попали в больницу после ДТП с внедорожником под Мяделем

Под Мяделем внедорожник Mitsubishi перевернулся, пострадали двое маленьких детей.

Источник: Комсомольская правда

Двое маленьких детей попали в больницу после ДТП с внедорожником под Мяделем. Подробности сообщили БелТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось 2 июля примерно в 20.30 на 19-м километре Н9230 Бояры-Кривичи-Костеневичи в Мядельском районе. За рулем внедорожника Mitsubishi Padgero находилась 32-летняя жительница Жодино. Машина ехала со стороны деревни Новые Габы в сторону поселка Кривичи.

Говорится, что водитель автомобиля неправильно выбрала скорость и на закруглении дороги влево не справилась с управлением. По указанной причине, внедорожник слетел в правый по ходу движения кювет и перевернулся. В результате аварии травмы получили годовалый и пятилетний мальчики. Они были доставлены в больницу. Установлено, что пятилетний ребенок находился в авто на заднем сидении без детского удерживающего устройства.