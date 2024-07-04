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В Ставропольском крае упало два беспилотника

В Ставропольском крае упали два украинских дрона, они не повредили инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Владимиров сообщил о падении украинских беспилотников в Ставропольском крае.

В Ставропольском крае упали два украинских дрона, они не повредили инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Сегодня утром в селе Московском Изобильненского округа упали два беспилотника», — написал Владимиров в своем telegram-канале. При этом гражданская инфраструктура не получила повреждений, все работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь 4 июля сбили четыре беспилотника Киева над тремя регионами России. Так, в Брянской области было уничтожено два дрона и по одному в Тамбовской и Белгородской областях, пишет «Газета Кемерова».