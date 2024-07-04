В Ставропольском крае упало два беспилотника

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь 4 июля сбили четыре беспилотника Киева над тремя регионами России. Так, в Брянской области было уничтожено два дрона и по одному в Тамбовской и Белгородской областях, пишет «Газета Кемерова».