МЧС: пожар в промзоне в Березовском случился из-за искр от упавшей бочки

В МЧС по Свердловской области назвали предварительную причину крупного пожара в Березовском. Огонь мог вспыхнуть из-за теплового проявления фрикционных искр при перемещении бочки с легко воспламеняющейся жидкостью.
— Стоит отметить, что специалистами МЧС России рассматриваются и иные версии возникновения пожара. На месте пожара проведен осмотр, опрос очевидцев и участников тушения, изъяты образцы сгоревших материалов, — рассказали в региональном ГУ МЧС.
Накануне мэр Березовского Евгений Писцов сообщил, что пожар начался из-за упавшей бочки с горюче-смазочными материалами.
На данный момент специалисты проводят пожарно-техническую экспертизу. Она позволит установить точную причину возгорания.
Напомним, что масштабный пожар разгорелся в Березовском на территории промышленной зоны вечером 3 июля. Огонь охватил 2000 квадратных метров. К 20:10 пожар удалось полностью потушить с помощью вертолета спасателей МИ-8.