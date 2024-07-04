Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: пожар в промзоне в Березовском случился из-за искр от упавшей бочки

Пожар в Березовском, охвативший 2000 квадратных метров, мог произойти из-за искр.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС по Свердловской области назвали предварительную причину крупного пожара в Березовском. Огонь мог вспыхнуть из-за теплового проявления фрикционных искр при перемещении бочки с легко воспламеняющейся жидкостью.

— Стоит отметить, что специалистами МЧС России рассматриваются и иные версии возникновения пожара. На месте пожара проведен осмотр, опрос очевидцев и участников тушения, изъяты образцы сгоревших материалов, — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Накануне мэр Березовского Евгений Писцов сообщил, что пожар начался из-за упавшей бочки с горюче-смазочными материалами.

На данный момент специалисты проводят пожарно-техническую экспертизу. Она позволит установить точную причину возгорания.

Напомним, что масштабный пожар разгорелся в Березовском на территории промышленной зоны вечером 3 июля. Огонь охватил 2000 квадратных метров. К 20:10 пожар удалось полностью потушить с помощью вертолета спасателей МИ-8.

МЧС
пожары