В Алмалыке Lacetti ударила автомобиль ДПС с радаром. Видео

Сообщается, что ДТП случилось 3 июля примерно в 17:30 на автодороге, проходящей через Алмалык. 24-летний гражданин России за рулем Lacetti из-за несоблюдения дистанция врезался в автомобиль ДПС марки Cobalt, остановившийся, чтобы пропустить пешехода. За рулем Cobalt находился 34-летний сотрудник органов внутренних дел, машина была оснащена радаром.