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В Алмалыке Lacetti ударила автомобиль ДПС с радаром. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Алмалыке автомобиль Lacetti ударил Cobalt с радаром, который пропускал пешехода, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В УБДД Ташкентской области прокомментировали видео, распространившееся в соцсетях.

Сообщается, что ДТП случилось 3 июля примерно в 17:30 на автодороге, проходящей через Алмалык. 24-летний гражданин России за рулем Lacetti из-за несоблюдения дистанция врезался в автомобиль ДПС марки Cobalt, остановившийся, чтобы пропустить пешехода. За рулем Cobalt находился 34-летний сотрудник органов внутренних дел, машина была оснащена радаром.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили повреждения. Расследованием происшествия занимается прокуратура Алмалыка.