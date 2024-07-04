СМИ: чешский наемник попал под суд в Праге за преступления в Ирпене и Буче

«Согласно версии обвинения, в ходе выполнения приказов и в свободное время Симан неоднократно присваивал вещи как павших солдат, так и гражданских лиц. <…> Среди них было золотое кольцо, золотые и серебряные слитки, другие ювелирные украшения, наличные деньги, а также такие предметы, как планшет и фирменные солнцезащитные очки», — уточняет издание.