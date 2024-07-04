СМИ: чешский наемник попал под суд в Праге за преступления в Ирпене и Буче

Его обвиняют в наемничестве и мародерстве.
«Согласно версии обвинения, в ходе выполнения приказов и в свободное время Симан неоднократно присваивал вещи как павших солдат, так и гражданских лиц. <…> Среди них было золотое кольцо, золотые и серебряные слитки, другие ювелирные украшения, наличные деньги, а также такие предметы, как планшет и фирменные солнцезащитные очки», — уточняет издание.
В суде Симан отверг обвинения. По его словам, он полагал, что в планшете «была секретная информация». Что касается серебряных слитков, то наемник заявил, что в ВСУ разрешили ему оставить их у себя.
Подсудимый рассказал, что все военные жили в заброшенных домах украинцев, поэтому, по его словам, использовать имеющиеся в них ресурсы было обычным делом. Найденные ценности, деньги или электронику несли «в штаб», добавил он.
За службу в иностранной армии Симан может получить максимум пять лет лишения свободы, но за мародерство ему грозит большой срок, заключает České noviny.
В 2022 году французский волонтер и писатель, бывший военный Адриан Боке, побывавший на Украине, рассказал РИА Новости, что стал свидетелем подготовки провокации в киевском пригороде Буча. Он рассказал, что, доставляя гуманитарную помощь и лекарства, видел, как пытают и убивают российских пленных, а также как украинские боевики занимаются инсценировкой массовой расправы с мирными жителями.