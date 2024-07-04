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Это ж сколько надо было украсть! Во Франции 12 граждан Молдовы с тремя сообщниками из Украины похитили велосипеды почти на 2 миллиона евро

Велосипеды стоимостью от 3000 до 10 000 евро были украдены прямо со складов или магазинов.

12 граждан Молдовы и трое украинцев с 2021 года украли во Франции велосипедов на 1,8 миллиона евро.

После задержаний во Франции обыски по этому делу начаты и в Молдове — Кишиневе, Кантемире и Кагуле. На территории республики задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 35 до 45 лет.

Велосипеды стоимостью от 3000 до 10 000 евро были украдены прямо со складов или магазинов во Франции. Некоторое время их возили за пределы Франции в Европу, для продажи.

Однако в последнее время краденые велосипеды стали вывозить в Молдову и Украину, выставлять на продажу по сниженной на 20%-30% цене, как б/у товар.