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Пьяный восьмиклассник упал с Гренадерского моста в Петербурге

Подросток попал в реанимацию после падения с Гренадерского моста.

Источник: Комсомольская правда

Пьяный восьмиклассник упал с Гренадерского моста в Петербурге ночью 3 июля. Как рассказали очевидцы, подросток неожиданно лег грудью на парапет и свалился вниз головой. На место вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали школьника в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Подростка доставили в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса. У него диагностировали кататравму, сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб легких и почек, ушиб и гематому печени. Также медики выяснили, что школьник был сильно пьян, — добавил источник.

Сейчас в обстоятельствах случившего разбираются правоохранители. Были изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных на мосту. Также известно, что подросток учится в одной из школ Центрального района.

несчастный случай