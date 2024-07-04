Пьяный восьмиклассник упал с Гренадерского моста в Петербурге ночью 3 июля. Как рассказали очевидцы, подросток неожиданно лег грудью на парапет и свалился вниз головой. На место вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали школьника в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».