В Воронеже элитные духи общей стоимостью 10 млн рублей оказались подделкой

Сотрудники правопорядка в ходе проверки обнаружили, что в одном из популярных торговых центров предпринимательница незаконно хранила и продавала несертифицированные образцы известных брендов. Полицейские изъяли несколько сотен наименований парфюма общим объёмом более 150 литров. Сумма изъятой продукции составила не менее 10 миллионов рублей. Все флаконы будут направлены на экспертизу, чтобы установить их оригинальность и определить сумму дохода, полученного от продажи.