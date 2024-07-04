В Перми наградят подростка, спасшего младшую сестру при пожаре

Речь идёт о происшествии, которое случилось утром 4 июля в краевой столице. Пожар произошёл на 14-м этаже многоквартирного дома на улице Моторостроителей. В момент возгорания в квартире находились двое детей — четырнадцатилетний юноша и его восьмилетняя сестра. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что подростку удалось спасти сестру. Он передал девочку соседям этажом ниже. В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что юноша будет представлен к награде. О том, чем именно наградят молодого человека, на данный момент неизвестно.