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В Перми наградят подростка, спасшего младшую сестру при пожаре

Инцидент произошёл утром 4 июля.

Источник: Соцсети

Подросток, который спас младшую сестру при пожаре в многоэтажке в Перми, будет представлен к награде, сообщает ГУ МЧС региона.

Речь идёт о происшествии, которое случилось утром 4 июля в краевой столице. Пожар произошёл на 14-м этаже многоквартирного дома на улице Моторостроителей. В момент возгорания в квартире находились двое детей — четырнадцатилетний юноша и его восьмилетняя сестра. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что подростку удалось спасти сестру. Он передал девочку соседям этажом ниже. В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что юноша будет представлен к награде. О том, чем именно наградят молодого человека, на данный момент неизвестно.

Напомним, в федеральном МЧС сообщалось, что после происшествия дети были госпитализированы. В момент пожара они находились дома одни. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что мама детей находилась на работе.

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