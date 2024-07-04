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В Пермском крае ищут 52-летнюю женщину, которая ушла из дома и не вернулась

Она пропала в посёлке Оверята.

Источник: Соцсети

Поиск 52-летней женщины, которая ушла из дома и не вернулась, организован в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «Регион59».

Речь идёт о Надежде Васильевой, которая пропала в посёлке Оверята в Краснокамском округе. Женщина вышла из дома на улице Комсомольской 28 июня. С того момента её местонахождение неизвестно.

В поисковом отряде сообщили приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, короткие вьющиеся волосы. Одежда, в которой была пропавшая в момент исчезновения — не установлена. Уточняется, что Надежда нуждается в медицинской помощи.

Информацию о местонахождении пропавшей женщины можно сообщить по телефонам 102 или 8−912−880−41−60.