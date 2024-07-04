Житель Пензы «заминировал» самолет в Кольцово, чтобы успеть на рейс

Пьяный мужчина 3 июля опаздывал на рейс авиакомпании «Россия», летевший из Екатеринбурга в Пензу. Посадка к тому времени уже была окончена и самолет готовился к взлету. Но опоздавший не сдавался. Мужчина ради забавы позвонил в аэропорт Кольцово, а затем «заминировал» воздушное судно. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаторщина».
В Управлении на транспорте МВД РФ по УрФО подтвердили произошедшее лжеминирование самолета. Из-за инцидента рейс задержали на 1 час 50 минут. Подозрительных предметов силовики на борту не обнаружили.
— Сотрудниками транспортной полиции, ОМОН Росгвардии, представителями других заинтересованных ведомств было проведено обследование воздушного судна. Что касается самого «шутника» — это 51-летний житель Пензы. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. На мужчину транспортными полицейскими был составлен протокол по статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — рассказали «КП-Екатеринбург» в ведомстве.
В настоящий момент, мужчину поместили в спецприемник. В ближайшее время его отправят в суд, где решат вопрос о его наказании.
В начале июня, пьяного пассажира «Уральских авиалиний» не пустили на борт. После чего мужчина затаил обиду и заминировал рейс, летевший из Екатеринбурга в Хабаровск.