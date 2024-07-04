Житель Пензы «заминировал» самолет в Кольцово, чтобы успеть на рейс

Пьяный мужчина 3 июля опаздывал на рейс авиакомпании «Россия», летевший из Екатеринбурга в Пензу. Посадка к тому времени уже была окончена и самолет готовился к взлету. Но опоздавший не сдавался. Мужчина ради забавы позвонил в аэропорт Кольцово, а затем «заминировал» воздушное судно. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаторщина».