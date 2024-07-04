Мотоциклист на скорости врезался в «Лексус» в Петербурге

Серьезное ДТП произошло вечером 3 июля на пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков в Петербурге. Там на большой скорости гнал мотоциклист. Он хотел проскочить между «Лексусом» и «Хенде», но, судя по всему, не рассчитал расстояние, и врезался сначала в первую иномарку, а затем от удара отлетел во вторую. После байкера несколько метров протащило по дороге. Авария попала на камеру видеорегистратора машины. Видео опубликовали в группе «Мотосолидарность ДТП» в соцсети «ВКонтакте».
— Мотоциклист в тяжелом состоянии. Он был без экипировки. На место приезжал его брат, — сообщил автор поста.
Очевидцы вызвали скорую. Медики оказали байкеру первую помощь, а затем увезли его в больницу. Какие травмы получил мотоциклист, не уточняется. Однако ясно, что сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.