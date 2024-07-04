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Прокуратура внесла представление главе ФСИН из-за числа побегов из колоний

Генпрокуратура России сообщила, что в России снизилось число побегов из колоний. Это произошло после устранения выявленных ранее нарушений в системе ФСИН. Директору службы Аркадию Гостеву внесено представление.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

«По итогам надзорных мероприятий директору ФСИН России внесено представление. Кроме того, о состоянии законности проинформирован министр юстиции РФ», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В материале указано, что по итогам проверки Генпрокуратура выявила нарушения в сфере обеспечения надзора за заключенными. После этого ФСИН провела работу, в результате которой за пять месяцев число побегов из колоний снизилось в три раза.

В июне 2024 года Аркадий Гостев на открытии выставки к 30-летию со дня создания ФСИН заявлял, что с 2022 года в России не было зафиксировано побегов из исправительных колоний. Из СИЗО за два года, по его словам, сбегал только один человек, его задержали в течение недели. Число побегов из колоний-поселений он не называл.

Прокуратура