Прокуратура внесла представление главе ФСИН из-за числа побегов из колоний

«По итогам надзорных мероприятий директору ФСИН России внесено представление. Кроме того, о состоянии законности проинформирован министр юстиции РФ», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В материале указано, что по итогам проверки Генпрокуратура выявила нарушения в сфере обеспечения надзора за заключенными. После этого ФСИН провела работу, в результате которой за пять месяцев число побегов из колоний снизилось в три раза.
В июне 2024 года Аркадий Гостев на открытии выставки к 30-летию со дня создания ФСИН заявлял, что с 2022 года в России не было зафиксировано побегов из исправительных колоний. Из СИЗО за два года, по его словам, сбегал только один человек, его задержали в течение недели. Число побегов из колоний-поселений он не называл.