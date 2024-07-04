Прокуратура внесла представление главе ФСИН из-за числа побегов из колоний

В июне 2024 года Аркадий Гостев на открытии выставки к 30-летию со дня создания ФСИН заявлял, что с 2022 года в России не было зафиксировано побегов из исправительных колоний. Из СИЗО за два года, по его словам, сбегал только один человек, его задержали в течение недели. Число побегов из колоний-поселений он не называл.