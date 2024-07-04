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В Красноярском крае экс-депутату Велькеру продлили арест на шесть месяцев

Бывшему депутату Берёзовского Совета Александру Велькеру продлили меру пресечения.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Прокуратора Красноярского края завела уголовное дело на Александра Велькера по статьям о «мошенничестве» и «вымогательстве».

Согласно проведенной прокурором проверке, в 2016 году Велькер подделал документы и купил 3 земельных участка, которые принадлежали поселку, по льготной цене в 554 тысячи рублей. Их реальная стоимость составляла 269 миллионов рублей.

Другое совершенное бывшим депутатом преступление произошло в 2021 году. Он угрожал председателю КПК «Совет» расправой и раскрытием компромата, а также вымогал 50 миллионов рублей. В итоге председатель все-таки заключил с Велькером невыгодный договор займа и отдал вымогателю не только деньги, но и документы на квартиру. Велькер получил с этой сделки более 30 миллионов рублей.

Прокурор привел доводы о том, что экс-депутат обвиняется в особо тяжком преступлении и может попытаться скрыться от суда или же повлиять на свидетелей. В связи с этими опасениями срок содержания Александра Велькера под стражей продлили на 6 месяцев.