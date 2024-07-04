В Красноярском крае экс-депутату Велькеру продлили арест на шесть месяцев

Другое совершенное бывшим депутатом преступление произошло в 2021 году. Он угрожал председателю КПК «Совет» расправой и раскрытием компромата, а также вымогал 50 миллионов рублей. В итоге председатель все-таки заключил с Велькером невыгодный договор займа и отдал вымогателю не только деньги, но и документы на квартиру. Велькер получил с этой сделки более 30 миллионов рублей.