В Красноярском крае экс-депутату Велькеру продлили арест на шесть месяцев

Прокуратора Красноярского края завела уголовное дело на Александра Велькера по статьям о «мошенничестве» и «вымогательстве».
Согласно проведенной прокурором проверке, в 2016 году Велькер подделал документы и купил 3 земельных участка, которые принадлежали поселку, по льготной цене в 554 тысячи рублей. Их реальная стоимость составляла 269 миллионов рублей.
Другое совершенное бывшим депутатом преступление произошло в 2021 году. Он угрожал председателю КПК «Совет» расправой и раскрытием компромата, а также вымогал 50 миллионов рублей. В итоге председатель все-таки заключил с Велькером невыгодный договор займа и отдал вымогателю не только деньги, но и документы на квартиру. Велькер получил с этой сделки более 30 миллионов рублей.
Прокурор привел доводы о том, что экс-депутат обвиняется в особо тяжком преступлении и может попытаться скрыться от суда или же повлиять на свидетелей. В связи с этими опасениями срок содержания Александра Велькера под стражей продлили на 6 месяцев.