Под Воронежем ВАЗ влетел на встречной в фуру

Около 19.15 на 45-м километре автодороги «Обход Воронежа», по предварительным данным полиции, 44-летний водитель «ВАЗ 21100», следовавший со стороны автодороги «Курск-Воронеж» в направлении Семилук, выехал на встречную полосу и столкнулся с движущейся во встречном направлении фурой «Вольво FH 4x2T» с прицепом. Водитель легковушки получил травмы, его доставили в больницу.