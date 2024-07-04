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Под Воронежем ВАЗ влетел на встречной в фуру

На воронежской трассе пострадал водитель легковушки, влетевший в фуру.

Источник: Госавтоинспекции Воронежской области

Сотрудник ГАИ разбираются в обстоятельствах ДТП с пострадавшим в Семилукском районе, которое произошло вечером 3 июля.

Около 19.15 на 45-м километре автодороги «Обход Воронежа», по предварительным данным полиции, 44-летний водитель «ВАЗ 21100», следовавший со стороны автодороги «Курск-Воронеж» в направлении Семилук, выехал на встречную полосу и столкнулся с движущейся во встречном направлении фурой «Вольво FH 4x2T» с прицепом. Водитель легковушки получил травмы, его доставили в больницу.

За 3 июля в Воронежской области зарегистрировали 109 ДТП, в них пострадали пять человек.