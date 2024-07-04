В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли брат и сестра

В селе Дубовском Ростовской области при пожаре, вспыхнувшем из-за неосторожного курения, погибли 62-летний мужчина и его 50-летняя сестра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, частный дом на улице Пролетарской загорелся около 23 часов. Пламя потушили на 35 кв. метрах. Предварительно, мужчина и женщина, которые находились в постройке, отравились продуктами горения.
Напомним, буквально накануне похожий случай с двумя погибшими произошел в Батайске. Спасатели рекомендуют всем установить у себя дома пожарный извещатель, который может вовремя предупредить о возгорании.