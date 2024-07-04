Подполье сообщило об ударе по базе президентской бригады Нацгвардии Украины

В последующие дни диверсанты вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать. Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 боевиков, пытавшихся прорваться через границу. ВСУ также лишились 19 танков и 21 боевой бронированной машины, в том числе 11 БМП Bradley производства США.