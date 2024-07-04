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Подполье сообщило об ударе по базе президентской бригады Нацгвардии Украины

ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по базе президентской бригады Нацгвардии Украины, причастной к попытке атаки на Белгородскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Источник: © РИА Новости

«В 0:50 и в 1:30 4 июля были два удара в Вышгороде, известном тем, что там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в/ч 3027. Взрывы были слышны в стороне улицы генерала Кульчицкого, где находится основная часть военной базы и полигон, там же находятся казармы военных, коттеджи руководства, ангары с военной техникой и склады боекомплекта», — сказал он.

По словам собеседника агентства, именно это подразделение было основным при попытке весной атаковать Белгородскую область.

Кроме того, добавил Лебедев, в 4:15 взрыв был слышен в Киеве, в районе аэродрома Борисполь. А в 4:30 прогремел еще один сильный взрыв в районе города Василькова, расположенного юго-западнее столицы Украины.

«Взрыв отмечают в стороне аэродрома 40-й истребительной бригады, МиГ-29, L-39. На территории аэродрома есть военные склады, ангары для самолетов, нефтехранилище», — сказал подпольщик.

В марте ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах сел Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.

В последующие дни диверсанты вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать. Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 боевиков, пытавшихся прорваться через границу. ВСУ также лишились 19 танков и 21 боевой бронированной машины, в том числе 11 БМП Bradley производства США.