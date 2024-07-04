Подполье сообщило об ударе по базе президентской бригады Нацгвардии Украины

«В 0:50 и в 1:30 4 июля были два удара в Вышгороде, известном тем, что там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в/ч 3027. Взрывы были слышны в стороне улицы генерала Кульчицкого, где находится основная часть военной базы и полигон, там же находятся казармы военных, коттеджи руководства, ангары с военной техникой и склады боекомплекта», — сказал он.
По словам собеседника агентства, именно это подразделение было основным при попытке весной атаковать Белгородскую область.
Кроме того, добавил Лебедев, в 4:15 взрыв был слышен в Киеве, в районе аэродрома Борисполь. А в 4:30 прогремел еще один сильный взрыв в районе города Василькова, расположенного юго-западнее столицы Украины.
«Взрыв отмечают в стороне аэродрома 40-й истребительной бригады, МиГ-29, L-39. На территории аэродрома есть военные склады, ангары для самолетов, нефтехранилище», — сказал подпольщик.
В последующие дни диверсанты вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать. Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 боевиков, пытавшихся прорваться через границу. ВСУ также лишились 19 танков и 21 боевой бронированной машины, в том числе 11 БМП Bradley производства США.