Приехала ради знакомства с семьей жениха и едва не лишилась зрения. На жительницу Саратова напали в туалете ТЦ в Иркутске

«Я только одного не понимаю: почему он на хрупкую и беззащитную девушку напал? Предположим, что это мой враг, так пусть ударит меня!», — негодует 22-летний Глеб М. (имя изменено — прим. Ред.). Несколько месяцев сибиряк готовил поездку со своей 22-летней невестой Викторией (имя изменено — прим. Ред.) в Иркутск. Хотел познакомить с родными, да на Байкал заодно заскочить. Но планы возлюбленных мигом рухнули днем 3 июля. На Вику напали в центре Иркутска — в одном из торговых центров недалеко от Центрального рынка. Неизвестный мужчина сначала запер девушку в туалете и наставил на нее камеру. Но когда собралась прорваться к выходу, незнакомец прыснул ей в лицо предположительно перцовым баллончиком. В больницу гостья города попала с ожогом роговицы второй степени, ожогом шеи и рук. Сейчас полиция разыскивает отморозка. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Услышал крики и плач»
Вика родом из Саратова, а вот Глеб из Иркутской области. Правда, на малой родине не бывал уже около шести лет. За это время успел пожить в Москве и Новосибирске. Во время путешествий и встретил возлюбленную.
— С Викой познакомились по работе в 2020 году, — рассказывает Глеб. Он, кстати, бизнесмен. — Так и идем рука об руку уже четыре года. Даже с родными познакомил. Все как полагается! Но семья большая, поэтому еще не ко всем заглянули.
Возлюбленные планировали летом 2024 года путешествие в Иркутск. Кстати, в столице Приангарья Вика не была ни разу. А потом в планах было заехать в гости к родным, которые живут на Байкале.
Так, днем 3 июля пара решила погулять по городу, а заодно пробежаться по магазинам в поисках пляжной одежды. Решили зайти в торговый центр недалеко от Центрального рынка.
— Гуляли по павильонам, когда Вика решила отойти в туалет. Уборная находится в другом конце ТЦ. Не пошел за ней следом, остался ждать в начале здания. Но через пару минут услышал крики и плач. Мигом бросился на звук. Увидел возлюбленную в холле центра — она сидела на корточках, закрыв руками глаза. Вблизи увидел, что ее лицо было обожжено. А потом заметил, как из женского туалета в сторону выхода выбежал этот ненормальный. Кинулся за ним! Но догнать не получилось…
«Снимал ее на камеру в туалете»
«Жжет глаза», — слезно жаловалась девушка. Пришлось даже снять красную рубашку, которая еще 10 минут назад была белой. Настолько одежда была залита перцовым баллончиком. В торговый центр Глеб вызвал скорую помощь и полицию. А до приезда медиков решил оказать Вике первую помощь: купил воду и молоко, чтобы умыла глаза. А потом она рассказала, как все произошло.
«Зашла в туалет, как вдруг следом залетел неизвестный мужчина. В этот момент женщин там не было. Он спросил, как дела. Сказала, что все хорошо. Но незнакомец резко достал камеру и принялся снимать меня. Хотела выйти, но перекрыл путь к двери. Стала кричать, а потом он брызнул мне в глаза баллончиком», — рассказала Вика жениху.
Скорая увезла Вику и Глеба в больницу. Девушке прописали мази от ожогов. Затем пара поехала в полицию, но спустя время Вике стало хуже.
«Плохо вижу! Все будто размытое…», — пожаловалась на зрение девушка. Глеб вызвал скорую помощь второй раз. Оказалось, частичная потеря зрения. Помог только укол. Правда, перед сном появились тошнота и головная боль. Сибиряк предполагают, что у возлюбленной может быть еще и сотрясение. Вика могла упасть, пока бежала к жениху. Днем 4 июля пара отправилась в больницу на обследование.
— Но кроме физических увечий она понесла и моральные страдания. К примеру, сейчас она боится выходить на улицу… — рассказывает Глеб. Сибиряк надеется, что свидетели и неравнодушные горожане, которые узнают в ориентировки мужчину, могут оказать помощь в розыске подозреваемого.
ОФИЦИАЛЬНО
В Иркутске полицейские разыскивают участника инцидента, произошедшего в одном из торговых центров ГУ МВД по Иркутской области.
— В Иркутске полицейские разыскивают участника инцидента, произошедшего в одном из торговых центров, — рассказывают в ГУ МВД по иркутской области. — По предварительным данным, в зоне туалетов торгового центра мужчина, проходя мимо, внезапно распылил газ из баллончика в лицо женщине. При этом пострадавшая отмечает, что каких-либо конфликтных ситуаций с ним или другими посетителями торгового центра у нее не возникало. Оперативники и участковые уполномоченные полиции ориентированы на поиск скрывшегося участника случившегося.