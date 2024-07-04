Приехала ради знакомства с семьей жениха и едва не лишилась зрения. На жительницу Саратова напали в туалете ТЦ в Иркутске

«Я только одного не понимаю: почему он на хрупкую и беззащитную девушку напал? Предположим, что это мой враг, так пусть ударит меня!», — негодует 22-летний Глеб М. (имя изменено — прим. Ред.). Несколько месяцев сибиряк готовил поездку со своей 22-летней невестой Викторией (имя изменено — прим. Ред.) в Иркутск. Хотел познакомить с родными, да на Байкал заодно заскочить. Но планы возлюбленных мигом рухнули днем 3 июля. На Вику напали в центре Иркутска — в одном из торговых центров недалеко от Центрального рынка. Неизвестный мужчина сначала запер девушку в туалете и наставил на нее камеру. Но когда собралась прорваться к выходу, незнакомец прыснул ей в лицо предположительно перцовым баллончиком. В больницу гостья города попала с ожогом роговицы второй степени, ожогом шеи и рук. Сейчас полиция разыскивает отморозка. Подробности — в материале КП-Иркутск.